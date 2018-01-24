Снижение напряженности на юго-востоке Украине, а также будущую встречу спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова обсудили по телефону Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, пишет ТАСС.

"Они обсудили вопросы и проблемы, связанные с Сирией, Северной Кореей и Украиной", - говорится в ее заявлении.

В частности, продолжила Науэрт, обсуждая украинскую тематику, "госсекретарь отметил предстоящую встречу спецпредставителя США Волкера и российского представителя Суркова, подчеркнув, что России нужно активизировать выполнение своих обязательств в рамках минских договоренностей".

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер заявил, что после хорошего разговора с Порошенко, встретится с Сурковым в Дубае.

Также Волкер не поедет на Донбасс из-за непогоды и снегопадов.