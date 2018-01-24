Президент Украины Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе-2018 встретился со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Об этом в Twitter-микроблоге сообщил представитель президента Украины Святослав Цеголко

"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", - написал Цеголко.

Фото: twitter.com/stsegolko

В среду, 24 января 2018 Порошенко в Давосе провел ряд встреч. Сначала он встретился с премьером Израиля. Затем провел переговоры с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Как сообщала "Страна", в Швейцарии прошли марши антиглобалистов против форума в Давосе. Полиция мирно вывела их за пределы охраняемой территории.

Отметим, что сын Порошенко приехал поддержать жену на форуме в Давосе.