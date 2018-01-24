Опубликовано полное расписание матчей футбольной сборной Украины в первом сезоне Лиги Наций
В сентябре 2018 года сборная Украины дебютирует в новом футбольном первенстве - Лиге Наций УЕФА. В стартовом поединке национальная команда сыграет под началом Андрея Шевченко против сборной Чехии на выезде.
Полное расписание матчей сборной Украины в Лиге наций:
Группа B1
06.09 Чехия – Украина
09.09 Украина – Словакия
16.10 Украина – Чехия
16.11 Словакия – Украина.
Лига наций – новый турнир для сборных, который призван заменить большую часть товарищеских игр - матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.
Мы опубликовали полный расклад по дивизионам и группам Лиги наций УЕФА.
Как сообщала "Страна", на новый трофей Лиги наций в УЕФА не пожалели почти 8 кило чистого серебра. Также публике был представлен гимн нового футбольного турнира.