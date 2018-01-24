Минагрополитики прописал для предпринимателей требования режимов рыболовства в 2018 году.

Соответствующий приказ министерства от 29 декабря 2017 года № 710 вступит в силу со дня официального опубликования.

1.Режим рыболовства в бассейне Азовского моря в 2018 году устанавливает, в частности:

запрет на промышленный вылов осетровых видов рыб. Осетровые и другие виды, занесенные в Красную книгу Украины, которые прилавливаются во время промысла, немедленно выпускаются в море независимо от их состояния (живые или мертвые);

допустимые показатели прилова и действия в случае их превышения;

виды рыб, относительно которых допускается промысел (селедки в Керченском проливе, хамсы, бычков, пиленгаса, тюльки, азово-черноморской кефали, частикових рыб, барабули, ставриды, креветок, рапанов и др.);

особенности запрета на промысел (судака, мидий и т.д.);

особенности маркировки бирками орудий лова;

обязанности пользователей водных биоресурсов;

особенности распределения орудий лова и т.д.

Запрещается проводить промышленный лов в темное время суток (через час после заката и за час до восхода) на судах, не оборудованных бортовыми огнями.

2. Режим рыболовства в бассейне Черного моря в 2018 году устанавливает, в частности:

запрет использования ставных орудий лова, не обозначая их расположения с помощью буев или опознавательных знаков;

нерестовый запрет на промысел калкана черноморского в исключительной (морской) экономической зоне с 01 по 30 мая;

предельное количество орудий лова и т.д.

При осуществлении специализированного промысла в Черном море не ограничивается объем прилова объектов, для которых не установлена промышленная мера.

3. Режим рыболовства в днепровских водохранилищах в 2018 году устанавливает, в частности:

требования к орудиям лова;

на Киевском водохранилище допускается рыболовство карася сетями с плетением 50 мм до начала весенне-летнего запрета и с 1 сентября;

на Каневском водохранилище допускается рыболовство карася сетями с плетением 50 - 60 мм в течение всего промышленного периода;

на Кременчугском водохранилище допускается использование мелкоячеистых сетей 5 - 10 мм для отлова верховодки и тюльки в весенне-летний период, включая период запрета на лов водных биоресурсов и т.д.

В случае ухудшения экологического состояния водоемов, угрозы возникновения заморных явлений и т.п. по решению территориальных органов Госрыбагентства могут приниматься меры по регулированию количества орудий лова и другие предусмотренные законодательством меры, направленные на уменьшение промышленного нагрузки на водные биоресурсы.

При наличии четырех и более актов проверки промысла с превышением нормы прилова территориальные органы Госрыбагентства принимают решение о запрете промысла орудиями добычи (вылова) с определенным шагом ячейки в пределах определенного района промысла сроком до 20 суток, но не менее 10 суток.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября в Украине запрещен вылов рыбы.

Также в Одесской области сняли запрет на ловлю раков.