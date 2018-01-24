Опубликовано видео с места страшного ДТП в Москве, где джип снес остановку на проспекте Мира
Сегодня, 24 января, около 9 часов вчера поступила информация, что на проспекте Мира в Москве произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.
Джип Ford по неизвестным причинам вылетел на остановку, где в тот момент находились люди ожидавшие городской транспорт, передает telegram-канал Mash
От наезда джипа несколько человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
О погибших пока нет точной информации, предварительно говорилось, что водитель погиб. Однако, позже эта информация не подтвердилась.
В машине был найден труп, который находился он в багажнике автомобиля. Установлено, что это был пассажир машины, которого выбросило через весь салон назад.
Водитель автомобиля получил травмы и находится сейчас в состоянии шока. По предварительным данным он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарная служба и врачи скорой помощи.
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