Начала работу электронная система декларирования родственных связей и добропорядочности для украинских судей.

Об этом сообщила Высшая квалификационная комиссия судей на своем сайте.

Соответствующие декларации можно подать с 12:00 24 января путем их заполнения на официальном сайте Комиссии.

Бумажные формы деклараций родственных связей и добропорядочности не принимаются с февраля 2018 года.

Формы деклараций родственных связей судьи и кандидата на должность судьи, добропорядочности судьи были утверждены в ноябре 2016 года.

Согласно подпункту 2 пункта 41 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона "О судоустройстве и статусе судей" ВККС должна осуществить организационно-технические мероприятия, необходимые для заполнения деклараций на официальном сайте до 30 марта 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ЕС призвали начать борьбу с коррумпированной украинской властью.

Также НАБУ объявило о подозрении судье Высшего админсуда, который не внес квартиры в декларацию.



