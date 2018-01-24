В Генпрокуратуре до сих пор не установили точную причину взрыва на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области.

Об этом в интервью телеканалу "ZIK" 24 января 2018 сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"До сих пор мы не установили причину взрыва", - заявил он.

В связи с этим следствие не может квалифицировать преступление и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщала "Страна", охрану стратегически важных складов Минобороны собираются поручить частникам. Речь идет примерно о полутора десятках предприятий, которые могут принять участие в освоении бюджетов примерно на 500 млн грн.

Напомним, что в ноябре 2017 в Калиновке разминировали 10-километровую зону вокруг взорванного склада.