В ГПУ все еще не знают причину взрыва военных складов в Калиновке
В Генпрокуратуре до сих пор не установили точную причину взрыва на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области.
Об этом в интервью телеканалу "ZIK" 24 января 2018 сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"До сих пор мы не установили причину взрыва", - заявил он.
В связи с этим следствие не может квалифицировать преступление и привлечь виновных к ответственности.
Как сообщала "Страна", охрану стратегически важных складов Минобороны собираются поручить частникам. Речь идет примерно о полутора десятках предприятий, которые могут принять участие в освоении бюджетов примерно на 500 млн грн.
Напомним, что в ноябре 2017 в Калиновке разминировали 10-километровую зону вокруг взорванного склада.
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