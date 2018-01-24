Курс доллара снижается второй день подряд вопреки пессимистическим прогнозам: 24 января он потерял 7 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,77-27,79 грн./$. Часть банкиров заговорила о коррекции инвалюты, пишет UBR.ua.

Хотя с утра котировки шли на 6 копеек вверх, и царили совсем другие настроения. "Открытие безналичных торгов происходило в рамках 28,-88-28,92 грн./$. А ближе к 10:30 курсы сузились к 28,87-28,90 грн./$", — рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Чтобы остановить валютное подорожание Нацбанку пришлось появиться на торгах и запросить у банков лучший курс на продажу доллара. Чиновники дали понять, что если потребуется, то продадут валюты из своих резервов.

Но это не потребовалось. После 11 часов на рынок потянулись продавцы — валюта полилась рекой, и покупатели смогли быстро затариться. Четкого объяснения этим распродажа никто не дал, зато возникло сразу несколько слухов о причинах. Главный — сегодняшнее размещение Минфином гривневых облигаций внутреннего госзайма: говорят, что на их покупку вышли банки с иностранным капиталом, которые для приобретения ОВГЗ продавали свою валюту с позиции.

Кроме того, рассказывали, что экспортеры стали активнее продавать свободную часть валютной выручки. Те из них, что не дождались выплат Госказначейства по НДС, и не могли тянуть с этим до пятницы.

"На минимальную цену доллар вышел лишь на финише торгов, когда стало ясно, что Нацбанк не выйдет скупать излишек доллара. Большинство же сделок по покупке-продаже было заключено на более высоких уровнях — в рамках 28,8850-28,89 грн./$!, — уточнил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Общий объем торгов сократился со вчерашних $498,0 млн. до $395,74 млн. Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Приватбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей — Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк и ОТП Банк.

Постепенно успокаивается ситуация в кассах. "Наличный рынок снизился и сохраняет минимальный разрыв с межбанком: утренние котировки составили 28,74-28,81 грн./$, к середине дня коридор сократился до 28,74-28,79 грн./$", — рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Максимальный ценник на продаже людям, который в начале недели достигал 29,10 грн./$, откатился к 29,0 грн./$, однако работать с ним стало больше банков: ВТБ Банк, Банк Портал, банк "Грант", А-Банк и Асвио Банк.

Минимум держался в рамках 28,75-28,78 грн./$, на нем торговали ТАСкомбанк и Приватбанк.

Большинство же курсов продажи валюты населению укладывались в рамки 28,85-28,95 грн./$: ОТП Банк, Проминвестбанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк. Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсоцбанк, Идея Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Universal Bank, УкрСиббанк.

При этом выкупали валюту у людей в рамках 28,0-28,78 грн./$.

На черном рынке доллар потерял несколько копеек: начинался день в рамках 28,72-28,83 грн./$, до 15 часов менялы сдвинули цены к 28,72-28,81 грн./$, а вечеру к 28,71-28,78 грн./$.

После двух дней неожиданного укрепления гривны финансисты стали давать более аккуратные прогнозы.

"Скорее всего, старт межбанка завтра произойдет в рамках 28,80-28,85 грн./$. Еще идут выплаты Госказначейства по НДС, и, думаю, они продолжат давить на рынок", — сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$, и также не забыл о влиянии на валютный рынок казначейских вливаний.

"Против гривны играют снижение потребностей в ней участников рынка в связи с завершением периода налоговых проплат и существенными объемами выплат возмещений НДС, активный спрос на валюту со стороны энергоимпортеров на фоне растущего нефтяного ценового тренда, а также высокий уровень гривневой ликвидности, подогревающий спекулятивную составляющую курсовой волатильности", — сказал он.

А начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк заговорил о коррекции: "Похоже курс поставил локальный верх и начинает коррекционное движение. Глубина коррекции будет зависеть от желания НБУ покупать на тех или иных уровнях".

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ на 24 января - доллар и евро замерли.

Также доллар в Украине должен стоить 8,9 гривны - "Индекс Биг-Мака".