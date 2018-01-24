В среду, 24 января 2018 состоялся центральный поединок 32-го тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). В Кременчуге на лед вышли хоккеисты местного "Кременчука" и "Белого Барса".

До этого, в первом матче тура, "Волки" вновь уступили "Донбассу", передает пресс-служба УХЛ.

Два лидера текущего чемпионата начали принципиальный поединок с активных атак, однако нули на табло держались вплоть до середины первого периода.

Счет в матче удалось открыть Дмитрию Даниленко, который воспользовался дезориентацией Виталия Власенко. Все попытки хозяев отыграться пресекались надежной игрой Сергея Люльчука.

Удвоить счет на экваторе поединка смог Никита Табашник, переиграв защиту "горожан". Очень много голевых моментов было у ворот обеих команд, однако использовать их клубам так и не удалось.

В заключительной двадцатиминутке хозяева активно атаковали ворота Сергея Люльчука, стараясь отыграть две пропущенные шайбы, но "барсы" прочно решили увезти с собой из Кременчуга три очка. Третью безответную шайбу в ворота «горожан» в меньшинстве отправил капитан "Белого Барса" Руслан Ромащенко, уменьшив шансы подопечных Александра Савицкого отыграться.

Последние 10 минут поединка "горожане" хоть и создавали опасные моменты возле ворот "Белого Барса", но голкипер белоцерковского клуба не позволил кременчужанам забросить даже одну шайбу, тем самым записав шатаут на свой счет.

Первый период:

Видео: youtube.com/УХЛ

Второй период

Видео: youtube.com/УХЛ

Третий период:

Видео: youtube.com/УХЛ

Следующий поединок УХЛ в рамках 32 тура состоится в Харькове между МХК "Динамо" и "Галицкими Львами". Прямую трансляцию можно будет посмотреть в 17:50 на сайте xsport.ua

"Кременчук" - "Белый Барс" 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

Шайбы: 0:1 Даниленко (Куцевич, Лесников), 12:30. 0:2 Табашник (Герцик, Ромащенко - больш.), 23:20. 0:3 Ромащенко - меньш., 48:36.

Составы:

"Кременчук": Власенко (Петленко); Грицких - Роганов, Козачук - Боевых, Горлушко - Савицкий, Наливайко; Чернышенко - Красильников - Бойков, Алексанян-Петрович - Шах - Рубан, Шиманский - Т. Гриценко - Кривошапкин, Полищук.

"Белый Барс": Люльчук (Качула); Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Д. Гриценко - Васильев, Логач - Грицюк; Разумов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Печерских - Дурдыев - Панов, Козиенко - Найдёнов - Ромахин.

Как сообщала "Страна", хоккеисты "Кременчука" добыли победу в первом же матче на обновленной арене. Открыл счет в матче Антон Бойков.

Напомним, что на обновленной ледовой арене в Кременчуге установлен рекорд УХЛ по числу зрителей.