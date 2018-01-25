В Кировоградской области раненная сова прилетела в село к людям за помощью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рыжую птицу прямо посреди улицы подобрали жители деревни Цветное. Оказалось, что ее попытался убить хищник, но ей, раненной, удалось вырваться и отправиться к людям.

Она легко далась в руки жителям села и не проявляла агрессии. Теперь люди, к которым прибилась сова, охотятся ради нее на мышей, и лечат птицу.

Видео: Youtube.com/TCH.ua

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