Раненная сова прилетела к людям, чтобы спастись от лесных хищников
В Кировоградской области раненная сова прилетела в село к людям за помощью. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Рыжую птицу прямо посреди улицы подобрали жители деревни Цветное. Оказалось, что ее попытался убить хищник, но ей, раненной, удалось вырваться и отправиться к людям.
Она легко далась в руки жителям села и не проявляла агрессии. Теперь люди, к которым прибилась сова, охотятся ради нее на мышей, и лечат птицу.
Видео: Youtube.com/TCH.ua
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