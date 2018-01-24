Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер собирается обсудить с помощником президента России Владиславом Сурковым отвод подконтрольных РФ сил на Донбассе и освобождение пленных.

Об этом Волкер заявил "Радио Свобода".

"Прежде всего, о встрече с господином Сурковым, я надеюсь изложить видение США касательно того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", – сказал Волкер.

По его словам, еще одним среди прочих вопросов обсуждения с Сурковым станет освобождение пленных.

"Много людей до сих пор удерживаются на оккупированных территориях и, как вы уже сказали, прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимался лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания", – отметил Волкер.

23 января Курт Волкер прибыл в Украину, однако его визит на восток страны оказался под угрозой из-за погодных условий. Впрочем, Волкер встретился с президентом Украины Петром Порошенко и начальником Генштаба Виктором Муженко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Стороны обсудили текущую ситуацию на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер заявил, что после хорошего разговора с Порошенко, встретится с Сурковым в Дубае.

Также Волкер не поедет на Донбасс из-за непогоды и снегопадов.