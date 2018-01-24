Ваня Дорн представил очередной клип на песню со своего англоязычного альбома OTD. Клип "Preach" был снят в Нью-Йорке на камеру мобильного телефона.

В видео много кадров, на которых Дорн снимал сам себя.

Как рассказал режиссер клипа Михаил Коротеев, для него песня "Preach" - о болезненные отношения и людей, для которых финансовый достаток становится религией.

"Джим Керри, внезапно становится совестью американского общества в 2010-х, говорит, что хотел бы, чтобы все добились денег и достатка, которых так хотят, чтобы понять, что ответ в другом. Не то чтобы кто-то знает, в чем именно ответ , но ее точно стоит продолжать искать. Часть этого поиска и показана в клипе ", - цитирует режиссера Афиша.

Сам Иван признался, что и представить не мог, что когда-то будет клип, полностью снятый на телефон.

Видео: Youtube.com/Samsung YouTube TV

Как сообщала "Страна", канал MTV назвал Ивана Дорна лучшим певцом России.

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