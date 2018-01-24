Во время реформирования структуры "Приватбанка" планируется сократить его сеть и, соответственно, штат сотрудников.

Об этом в интервью FinClub сообщил глава набсовета банка Энгин Акчакоча.

"Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет намного выше", – рассказал Акчакоча.

В начале 2017 года у Приватбанка было 30 филиалов и 2445 отделений в Украине, говорится в его годовом отчете.

В течение минувшего года, согласно данным НБУ, количество структурных подразделений Приватбанка выросло с 2240 до 2243 штук.

Ранее "Страна" сообщала, что Акчакоча заявил, что выполнение пятилетней стратегии развития Приватбанка завершится его приватизацией в 2021 году.

Также Нацбанк выделил 2,3 млрд гривен на рефинансирование "Приватбанка".