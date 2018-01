Голливудская актриса Мерил Стрип установила рекорд, получив 21-ую номинацию на кинопремию "Оскар". Об этом стало известно с официального сайта кинопремии.

В 2018 году актриса представлена в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Секретное досье".

"Для меня большая честь представлять в этой номинации именно эту картину — фильм, который я очень люблю, фильм, который выступает в защиту свободы СМИ и женщин, чьи голоса и действия повлияли на историю", - заявила Стрип.

Напомним, до этого она получила три статуэтки "Оскар".

Фильм "Секретное досье" рассказывает о группе журналистов газет The Washington Post и The New York Times, которая решает опубликовать секретные документы Пентагона о вьетнамской войне. Документы не предназначались для прессы, но были переданы журналистам бывшим сотрудником госдепартамента Дэниелом Эллсбергом, настроенным против войны во Вьетнаме. "Страна" также рассказала, о чем другие фильмы, которые претендуют на "Оскар".

