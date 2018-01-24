Европейский Союз после финального решения Стокгольмского арбитража намерен провести с Украиной и Россией трехсторонние переговоры относительно продолжения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович в кулуарах экономического форума в Давосе, передает "Интерфакс"

"Мы договорились, что как только будет вынесено решение Стокгольмского арбитража (относительно контракта на транзит – Прим. Ред.), и все стороны получат шанс его тщательно изучить, будет здорово, если все могут встретиться и обсудить будущее транзита через Украину. И это, конечно, один из приоритетов Евросоюза", - сказал он журналистам в Русском доме.

Он напомнил, что поставки российского газа в ЕС увеличились в 2017 году, и "очень важную роль" в этом сыграл транзит через Украину, который, по данным Шефчовича, составил 94 млрд куб. м газа.

По его словам, ЕС хочет убедиться, что транзитный маршрут через Украину "останется важным маршрутом поставок в Европу".

"Я буду обсуждать с Украиной и РФ то, как мы будем работать после вынесения решения Стокгольмского арбитража", - отметил еврокомиссар.

Ранее "Страна" сообщала, что "Натфогаз" не покажет украинцам решение Стокгольмского арбитража, чтобы лишить "Газпром" козырей.

Также "Газпром" согласился с решением Стокгольмского арбитража.