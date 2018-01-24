В Киеве на столбе у остановки трамвая "Улица Сабурова" (Троещина) появилось необычное объявление. На приклеенном листке бумаги парень просит отозваться "отказавшуюся от жвачки" девушку, с которой он ехал в одном трамвае в 22:55.

Чтобы она наверняка обратила внимание на сообщение, автор объявления прикрепил над бумагой красивую розу, передает "Сегодня".

По данным журналистов, зовут троещинского романтика Денис, ему 21 год.

"Я увидел в транспорте девушку, очень красивую брюнетку. Она держала в руках стаканчик из популярного фастфуда, я еще предложил ей жвачку, просто не знал, как познакомиться. Она отказалась, а затем я не заметил, как она неожиданно вышла из трамвая и перешла дорогу. Ее рост приблизительно 174-175 см, глаза карие, была в шапке", - рассказал Денис.

Он добавил, что прекрасная незнакомка на романтическое объявление пока что не откликнулась.

Как сообщала "Страна", в Венеции пара туристов попыталась угнать гондолу, но не смогла ею управлять. Ими двигала жажда романтики — желание совершить ночную прогулку на гондоле по знаменитым венецианским каналам.

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