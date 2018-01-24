В Украине хотят усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга.

Соответствующий проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" обнародован Минфином для общественного обсуждения.

Законопроект предусматривает, в частности:

значительное уменьшение количества признаков финансовых операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны уведомлять Госфинмониторинг. Речь идет о финансовых операциях более 300 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн) и связанных с наличными, переводом средств за границу, клиентами из Ирана или КНДР и публичными деятелями;

расширение круга СПФМ, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения;

усовершенствование механизма верификации конечных бенефициарных владельцев компаний для того, чтобы проверить, действительно ли человек, указанный в реестре как конечный бенефициар является владельцем компании или только номинальной лицом;

введение новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров и народных депутатов, членов их семей, предусматривающих наличие необходимой документации об их финансовом и имущественном положении;

введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предостережения, штрафных санкций в размере не более 10 % дохода к аннулированию лицензии;

упрощение определения круга политически значимых лиц на базе поданных деклараций в НАПК и создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей;

обеспечение отслеживания денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма;

установление обязанности платежных систем обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа и т.д.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде предлагают отслеживать финоперации от суммы не меньше 500 тыс гривен.

Также ювелирные магазины обяжут сообщать о дорогих покупках украинцев.