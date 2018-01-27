Ученые выяснили, что вещество куркумин, который дает корню куркумы его характерный желтый цвет, помогает предотвратить когнитивный спад в пожилом возрасте.

В статье, опубликованной в журнале Geriatric Psychiatry, говорится, что механизм действия куркумина также связан с сокращением количества патологических форм белков, характерных для болезни Альцгеймера.

Был проведен эксперимент, участники которого в течение полутора лет потребляли препарат, содержащий куркумин.

Натуральное вещество куркумин, активно используемое в качестве красителя и входящее в состав корня куркумы, обладает противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Считается, что куркумин также помогает остановить активное развитие нейродегенеративных заболеваний в старости: среди жителей Индии, активно потребляющих в пищу карри (в состав этой приправы как раз входит куркума), меньше распространена болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, характерное для людей в пожилом возрасте.

Все существующие на данный момент исследования полезных свойств куркумина приводили к смешанным результатам. Причиной тому может быть как небольшая длительность наблюдений, которая не позволяет оценить пользу потребления куркумина в долгосрочной перспективе, так и низкая биодоступность используемых препаратов. Тем не менее, ранее ученым уже удавалось показать позитивное влияние куркумина на предотвращение развития болезни Альцгеймера in vitro: лабораторные исследования показали, что это вещество стимулирует фагоцитоз бета-амилоида — патологической формы белка, скопление которого в виде нерастворимых бляшек ассоциируется с Альцгеймером.

В своей новой работе ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Хорхе Баррио (Jorge R. Barrio) проверили долгосрочное влияние приема куркумина на когнитивные способности людей в пожилом возрасте in vivo. В их исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 51 до 81 лет. Стоит отметить, что все участники были психически здоровы: у них не наблюдалось деменции и других симптомов болезни Альцгеймера.

Участников разделили на две группы: первая группа в течение 18 месяцев принимала препарат, содержащий куркумин, в дозировке 90 миллиграммов дважды в день, а вторая принимала плацебо. В начале и конце периода приема препаратов ученые измерили содержание куркумина в их моче, а также наличие бета-амилоидов и тау-белков (еще одна патологическая форма белка, присутствующая при болезни Альцгеймера в виде нейрофибриллярных клубков) в их головном мозге при помощи позитронно-эмиссионной томографии (сокращенно ПЭТ). Когнитивные способности участников (а именно их память) проверялись при помощи стандартизированного теста.

В конце эксперимента ученые выяснили, что показатели теста на память среди участников из активной экспериментальной группы были на 28 процентов выше, чем у участников из контрольной группы, принимавшей плацебо. Анализ ПЭТ-сканов указал на уменьшенное количество как тау-белков, так и бета-амилоидов в миндалевидном теле (это также коррелировало с повышенными показателями настроения участников) и гипоталамусе участников, принимавших куркумин. Авторы отмечают, что шесть участников эксперимента (четверо из активной, и двое из плацебо-группы) жаловались на недомогания: боль в животе и тошноту.

Исследователи пришли к выводу, что куркумин останавливает когнитивный спад (а также улучшает настроение) в пожилом возрасте именно благодаря сокращению количестве патологических форм белков, связанных с болезнью Альцгеймера: это означает, что вещество также может быть полезно и для профилактики самого заболевания.

Образ жизни во многом связан с развитием процесса нейродегенерации, характерного для людей в пожилом возрасте. Например, на замедление этого процесса влияет хорошее отношение с окружающими людьми.

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