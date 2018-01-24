Компанию-производителя процессоров Qualcomm оштрафовали на 997 миллионов евро ($1,2 миллиарда). Изготовителя электроники уличили в подкупе компании Apple.

Решение о штрафе 24 января 2018 вынесла Антимонопольная комиссия ЕС, сообщает Reuters.

В Антимонопольной комиссии ЕС заявили, что расследование в отношении Qualcomm началось еще в 2015 году.

Оно охватывало период с 2011 по 2016 и было сконцентрировано на выяснении причин монопольного доминирования продукции Qualcomm в линейных чипсетах LTE, которые обеспечивают быструю мобильную широкополосную связь.

"Qualcomm платила миллиарды долларов США своему главному клиенту - Apple, чтобы он не покупал микрочипы у конкурентов", - говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам конкуренции.

"Это означало, что ни один конкурент не мог бросить вызов Qualcomm на этом рынке (продукции Apple - Прим.Ред.), независимо от того, насколько хороши их продукты", - сказано в нем.

Комиссия сообщила, что штраф составил 4,9% от оборота Qualcomm в 2017 году. Акции компании упали на 5% на предрыночных торгах.

В январе 2017 года Apple подала на Qualcomm в суд, утверждая, что производитель чипов пытался помешать корпорации найти других поставщиков. Также в Apple сообщали, что Qualcomm требовала слишком высокую плату за лицензии на свои разработки. В конце 2017 года в Apple объявили, что откажутся от процессоров Qualcomm в пользу микрочипов MediaTek.

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