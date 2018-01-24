В Польше предлагают уничтожить около 90% диких кабанов в течение нескольких недель из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом передает международная ассоциация "Zielony Front".

Массовый отстрел кабанов планируется осуществить с помощью дронов, приборов ночного видения, тепловизоров и при участии военных.

Разработчики такой стратегии предусматривают, что использование современных методов приведет к тому, что "ликвидация популяции кабанов продлится максимум два месяца".

Отмечается, что охотники видят необходимость в более жестком подходе к борьбе с АЧС.

Вирус африканской чумы свиней был выявлен в Польше в феврале 2014 года. С тех пор выявлено боле 100 вспышек у свиней и свыше 1000 случаев у кабанов. В декабре прошлого года появились первые случаи на западной стороне Вислы.

Из-за распространения АЧС в Польше Украина приняла решение ограничить импорт польской свинины. Польша на такое решение отреагировала с удивлением, поскольку, убеждена, что именно Украина стала источником распространения болезни свиней на их территории.

Ранее "Страна" сообщала, что в августе прошлого года в Польше заявили о намерении построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС. Таким образом Польша планирует защитить своих фермеров от вируса и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью.

Комментируя решение польских властей, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором для отечественной Госпродпотребслужбы.

"Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как на меня, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездействие”, — отметил он.

Также Украина утратила статус экспортера свинины.