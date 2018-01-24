Сегодня, 24 января, в Лозанне прошла жеребьевка нового турнира УЕФА для национальных сборных - Лиги наций. По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет с чехами и словаками.

Перед началом церемонии президент УЕФА Александр Чеферин представил новый трофей и гимн турнира.

Кубок Лиги наций, фото: uefa.com

Трофей Лиги наций изображает флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из чистого серебра, на внутреннюю сторону Кубка нанесены цвета турнира. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота - 71 сантиметр.

Также публике был представлен гимн турнира, который будет использоваться на всех медиаплатформах, включая ТВ, церемонию выхода футболистов на поле и другие торжественные случаи.

"Захватывающая композиция отражает азарт и энергию, лежащие в основе бренда Лиги наций, где результат каждого матча будет иметь важнейшее значение. Электронное звучание, наложенное на классическую музыку, помогает создать современный и неповторимый аудиобренд", - заявили в УЕФА.

На церемонии жеребьевки гимн Лиги наций на латыни исполнил хор лозанской оперы в сопровождении филармонического оркестра.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-президент УЕФА Мишель Платини подает иск в ЕСПЧ.