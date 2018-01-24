В среду, 24 января в Киеве на припаркованные автомобили упало дерево. Инцидент с Daewoo и Hyundai произошел на улице Макеевской. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, прибывшие к месту падения дерева коммунальщики лишь "разводят руками". Полицейские начали оформление повреждения имущества.

Сообщается, что люди в результате инцидента не пострадали.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на среду, 24 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах ночью и утром ожидается туман, видимость составит 200-500 м.

Напомним, что текущая неделя в Киеве выдастся морозной до -4...-8 днем, до -9...-16 ночью. Однако морозы продлятся недолго и уже с 27-28 января потеплеет до -1...-2 днем.