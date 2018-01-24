В Винницкой области массово усыхают хвойные дерева. Об этом сообщили местные экологи в интервью изданию "День".

Лесоводы уже бьют тревогу - 9500 гектаров хвойного леса оказались на грани высыхания.

Главная причина - снижение уровня грунтовых вод, из-за чего сосны и ели не могут вдоволь получать влаги и "теряют" свой иммунитет.

Укорачивают жизнь лесам и вредители. Как только дерево начинает терять свой "иммунитет", насекомые и жуки превращают его ствол в решето, говорит лесничий ГП "Винницкий Райагролес" Петр Ванжула.

Аналогичная винницким лесам происходит ситуация и с экосистемой в Польше, Чехии и Беларуси. Но там пораженные деревья немедленно спиливают. Бывают даже случаи, когда лес полностью уничтожают, дезинфицируют землю, а затем высаживают новые сосны и ели. В Украине, по новым санитарным нормам, сплошная вырубка деревьев даже ради оздоровления леса - запрещена.

Если срочно не принять меры, то через несколько лет леса под Винницей не будет.

Как сообщала "Страна", в винницких лесах перед Новым годом расцвели подснежники.

Напомним также, что во Львовской области упавшее дерево лишило жизни лесника.