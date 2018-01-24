Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе официальной встречи обсудили закон о реинтеграции Донбасса. Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.

"На встрече с секретарем СНБО Александром Турчиновым обсудили законопроект о реинтеграции и необходимость защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих на Донбассе, а также необходимость мирного разрешения конфликта", - написал спецпредставитель.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Напомним, 23 января Курт Волкер прибыл в Украину, однако его визит на восток страны оказался под угрозой из-за погодных условий.

Вчера Волкер встретился с президентом Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Главным вопросом диалога была ситуация на Донбассе.

26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.