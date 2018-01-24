Бывший глава УЕФА Мишель Платини подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение об отстранении его от футбола.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

"Я считаю, что не нарушал закон и намерен отстаивать свои права, чтобы доказать невиновность", - заявил Платини.

Напомним, что в конце 2015 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет.

Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии Апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности, в июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также не удовлетворил апелляцию Мишеля Платини.

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