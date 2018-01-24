Государственный департамент США рекомендует своим гражданам быть особенно осторожными во время посещения Украины. Рекомендации содержатся в ежегодном рейтинге безопасности стран.

В нем Украина обозначена тревожным желтым цветом. Отмечается, что тут повышенный уровень преступности и гражданских беспорядков.

Своим гражданам в США дают такие советы:

не приближаться к местам проведения митингов

не сопротивляться ограблениям

Также советуют не ехать в аннексированный Крым.

"Туристы могут быть целенаправленными (объектами преступлений, - Прим.ред.) из-за воспринимаемого богатства. Полиция плохо оплачивается и исторически известна коррупцией и вымогательством взяток. Ситуация значительно улучшилась после внедрения новой профессиональной и хорошо подготовленной полиции (патрульная полиция), но коррупция остается проблемой", - пишут про Украину в США.

При этом американцам, чтобы приехать в Украину, надо задекларировать 10 тыс. евро.

Напомним, что Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туристов.

А Киев в 2016-ом году признали самой опасной столицей в Европе.