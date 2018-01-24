США предупреждают своих туристов об опасностях поездки в Украину
Государственный департамент США рекомендует своим гражданам быть особенно осторожными во время посещения Украины. Рекомендации содержатся в ежегодном рейтинге безопасности стран.
В нем Украина обозначена тревожным желтым цветом. Отмечается, что тут повышенный уровень преступности и гражданских беспорядков.
Своим гражданам в США дают такие советы:
- не приближаться к местам проведения митингов
- не сопротивляться ограблениям
Также советуют не ехать в аннексированный Крым.
"Туристы могут быть целенаправленными (объектами преступлений, - Прим.ред.) из-за воспринимаемого богатства. Полиция плохо оплачивается и исторически известна коррупцией и вымогательством взяток. Ситуация значительно улучшилась после внедрения новой профессиональной и хорошо подготовленной полиции (патрульная полиция), но коррупция остается проблемой", - пишут про Украину в США.
При этом американцам, чтобы приехать в Украину, надо задекларировать 10 тыс. евро.
Напомним, что Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туристов.
А Киев в 2016-ом году признали самой опасной столицей в Европе.