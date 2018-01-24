В Киеве неизвестные угнали машину ливанца, угрожая ему пистолетом. Об этом сообщает УНН.

Происшествие произошло в Шевченковском районе столицы. Потерпевшим оказался студент одного из вузов Киева. Он подошел к своему автомобилю BMW, когда к нему подбежали двое неизвестных и, угрожая пистолетом, отобрали ключи от автомобиля.

После этого нападавшие сели в авто и скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщала "Страна", в Киеве у жены капитана Шахтера угнали Range Rover. Мирела Форич сразу же обратилась в полицию. По факту угона автомобиля было открыто уголовное производство по статье 289 УК Украины.

Также "Страна" писала, что в Киеве угнали красный Mercedes Даши Астафьевой. Но потом автомобиль вернули.