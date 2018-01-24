В НАБУ рассказали, зачем приходили с обыском к первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Об этом информирует пресс-служба бюро.

"24 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют ряд следственных действий (обысков) в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом Государственной миграционной службы, занимающим особо ответственное положение. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.4 ст.368 УК ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом")", - объяснили в НАБУ.

По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока.

По мнению детективов, за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также оформлялось украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Обыски проводятся с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных должностным лицом ГМС и другими должностными лицами как неправомерная выгода, а также выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Детективы НАБУ начали досудебное расследование в уголовном производстве 28 ноября 2017 на основании материалов, полученных по результатам проведения специальной операции под прикрытием, которая была прекращена в ноябре прошлого года из-за вмешательства Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Сама Дина Пимахова считает обыски НАБУ местью за задержанного детектива.