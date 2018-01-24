История с увольнением генпрокурора Виктора Шокина сегодня обросла новыми подробностями.

О том, что его буквально обменяли на миллиард от МВФ, было известно давно.

А вот как именно выглядел этот ультиматум, стало известно из очередных откровений Джо Байдена, который при Обаме курировал постмайданную Украину.

Что говорил Байден о "сукином сыне" Шокине

Воспоминаниями Байден поделился, выступая в Совете международных отношений США.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии.

Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали.

Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст.

Я ответил: "Так звоните ему". Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - рассказал экс-вице-президент.

"Он сдаст всех, кто для него ворует"

В соцсетях рассказ Байдена о "сукином сыне" уже вызвал обсуждения - о степени суверенности нынешней власти в принятии решений.

Комментаторы разделились на два лагеря - одни считают, что западные ультиматумы это благо для Украины, другие же заговорили о внешнем управлении.

Первую партию поддержал нардеп Виктор Балога.

"Эта новость - печальный сигнал для всех друзей и кумовьев Порошенко. Как бы верно они ему не служили, переступая через закон и мораль, на каждом из них висит ценник. И если это будет в интересах сохранения власти - он сдаст всех, кто для него ворует, врет, организует голосование, придумывает схемы. Вопрос только, хватит ли у Штатов денег и желания, чтобы "освободить" всех, кто довел Украину до ручки".

""Сукины дети" должны ответить за свои преступления и издевательства над собственным народом", - вторит ему экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, хвастаясь количеством друзей в США, для которых "принципы превыше всего".

А вот сторонники версии отсутствия суверенитета настаивают на своем.

"Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказывает, как он поломал через колено украинские власти и украинский закон - чтобы мы получили генпрокурора Юру Луценко.

Эй вы, лицемеры гомерического масштаба! Расскажите нам еще про влияние русских на американскую политику, путем взлома переписки партийного клерка", - написал журналист Андрей Манчук.

"Настоящая независимость - она такая", - троллит адвокат Татьяна Монтян.

"Да, сукин сын. Но наш сукин сын!", - объясняет позицию Байдена экс-министр Алексей Кучеренко.

С ним согласен журналист Александр Дубинский. Он считает, что американцы могли бы уничтожить карьеры всех украинских политиков - но не делают этого в логике "наш сукин сын".

"Давайте начистоту.

Верите ли вы в то, что у спецслужб США, Германии, Израиля и тп – нет достаточного компромата на Порошенко, Яценюка и Ко, чтобы мгновенно уничтожить их карьеры?

Есть, конечно.

Однако, этот компромат почему-то не применяется. А вместо принудительной смены власти (Майдан был именно таким) - мы слушаем нудные песни про возмущение коррупцией, антикоррупционный суд, МВФ, кредиты и другую лабуду.

Почему?

Потому что любая смена власти приведёт к смене политического строя. И, вероятно, к плавному дрейфу в сторону применения с РФ.

Что наших "международных партнеров" категорически не устраивает. Так как станет основой для отмены санкций.

Именно поэтому вместо досрочных выборов и отставки Порошенко по состоянию здоровья (как Плотницкого) - платится миллиард долларов за отставку Шокина и выдаются кредиты МВФ не смотря на провал в реформах.

Что прекрасно понимают у Порошенко и продолжают воровать.

Потому что они хоть и "сукины дети", но нужные сукины дети".