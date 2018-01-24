Продолжается история с возможным переименованием киевского аэропорта "Жуляны" в честь авиаконструктора Игоря Сикорского. В Киевсовете заявили, что коллектив аэропорта "Киев" поддержал инициативу.

Постоянная комиссия Киевсовета уже согласовала проект решения о переименовании аэропорта.

"Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения будет способствовать чествованию памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского", - сказала председатель комиссии Виктория Муха.

Проект решения еще должна рассмотреть комиссия по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Игорь Сикорский — всемирно известный авиаконструктор, который родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. В историю авиастроения он вошел как конструктор первых многомоторных самолетов, первого трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета одновинтовой системы. В 1918 году Игорь Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft. Компания существует до сих пор, в ноябре ее приобрела корпорация Lockheed Martin.

Ранее стало известно, что проспект Героев Сталинграда в Киеве могут переименовать в "Героев ОУН-УПА".

А улицу Богдана Хмельницкого в Киеве хотят переименовать в Ивана Фундуклея.