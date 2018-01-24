Коллектив "Жулян" поддержал переименование аэропорта в честь Сикорского - КГГА
Продолжается история с возможным переименованием киевского аэропорта "Жуляны" в честь авиаконструктора Игоря Сикорского. В Киевсовете заявили, что коллектив аэропорта "Киев" поддержал инициативу.
Постоянная комиссия Киевсовета уже согласовала проект решения о переименовании аэропорта.
"Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения будет способствовать чествованию памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского", - сказала председатель комиссии Виктория Муха.
Проект решения еще должна рассмотреть комиссия по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.
Игорь Сикорский — всемирно известный авиаконструктор, который родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. В историю авиастроения он вошел как конструктор первых многомоторных самолетов, первого трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета одновинтовой системы. В 1918 году Игорь Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft. Компания существует до сих пор, в ноябре ее приобрела корпорация Lockheed Martin.
Ранее стало известно, что проспект Героев Сталинграда в Киеве могут переименовать в "Героев ОУН-УПА".
А улицу Богдана Хмельницкого в Киеве хотят переименовать в Ивана Фундуклея.