В четверг, 25 января, Нацбанк объявит с 7:30 до 9:30 технический перерыв в работе 7 автоматических банковских систем (речь о программно-технических комплексах систем автоматизации инструментов монетарной политики, ПТК САИМП). Об этом сообщается в телеграмме №52-0009/3984, передает UBR.ua.

Большинство систем касается взаимодействия украинских банков с НБУ, а также работы на межбанке:

"Валюта-2" - система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. "КредИнфо2" - информационно-справочная система по покупке-продаже кредитных ресурсов на межбанке в гривне. "СертЛайн2" - система размещения и количественного учета депозитных сертификатов. "КредЛайн2" - система проведения операций по рефинансированию банков. "ОВГЗ-онлайн2" - система обслуживания размещения и обращения государственных облигаций. "Реестр договоров с нерезидентами 2" - система автоматизации осуществления Национальным банком регистрации договоров резидентов-заемщиков на получение кредитов в иностранной валюте от нерезидентов-кредиторов. "Банк-Инфо" - система внесения информации в электронной форме государственного реестра банков с помощью электронных сообщений, направляемых банками об открытии, изменении сведений об обособленном подразделении банка.

Двухчасовой технический перерыв потребуется для замены основного IP-адреса (172.22.2.136) и резервного (172.22.0.136) на новый - 172.22.200.136. Будет ли в связи с ним сдвигаться время работы межбанка - в нацбанковском документе не уточняется.

Ранее в НБУ признали, что без нового транша МВФ Украине наступит "труба".

Кроме того, НБУ заявили о желании рассчитывать курс гривны на основе данных Bloomberg и Reuters.