В сети опубликовали тизер на будущий фильм Михаила Саакашвили про Украину. Об этом сообщает сайт "Буквы".

Съемки видео проходили на берегу Черного моря под Одессой.

"Это что-то с чем-то. Посмотрите - простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то..." - говорит Саакашвили, после чего падает на мокрый песок на спину и разводит руками.

Как пишет издание "Думская", фильм состоит из нескольких частей - о новом государстве, экономике, армии, географии, технологиях и самих украинцах.

Съемки проходили, в том числе, на берегу Черного моря за Затокой и Сергеевкой. Саакашвили рассказывал про рай для бизнесменов, который можно устроить в этом районе – построить отели, казино, создать десятки тысяч рабочих мест.

Как сообщала "Страна", ранее Михаил Саакашвили назвал себя учителем Порошенко.

Также "Страна" писала, что Саакашвили обогнал Порошенко в рейтинге Facebook-блогеров.