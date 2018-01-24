Замглавы Государственной миграционной службы Дина Пимахова прокомментировала утренние обыски в ее квартире детективами НАБУ.

"Никаких денег или других вещей, которые могут свидетельствовать о каких-то злоупотреблениях, как предметы какого-то преступления - отсутствуют. Мне подозрение не вручали ... У меня есть все основания расценивать это как месть мне за те действия, которые мной были осуществлены в отношении сотрудников НАБУ, а именно написание заявления на Сергея Титункова и в итоге его задержания", - заявила Пиахова в эфире "112 Украина".

Напомним, что чиновница Пимахова, которая помогла атаковать НАБУ, имеет миллионные долги, но покупает элитные квартиры.

Ранее Генпрокуратура опубликовала свой вариант видео интимных переговоров чиновницы ГМС Пимаховой и детектива НАБУ.