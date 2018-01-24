Для украинских грандов эти зимние сборы приносят серьезные проблемы. Защитник Динамо Евгений Хачериди получил серьезную травму в контрольном матче против Штурма, а донецкий Шахтер в матче против Динамо из Загреба потерял новичка Додо.

Об этом сообщает портал Террикон.

Додо получил травму в первом тайме. Бразилец повредил заднюю поверхность бедра. Продолжить поединок Додо не смог, его сразу же заменил Иван Петряк. Шахтер встречу проиграл со счетом 0 - 1.

"Пока рано говорить о характере повреждения Додо, требуется более детальное обследование", - заявили в медслужбе Шахтера.

Также от травм продолжают восстанавливаться другие бразильцы - Бернард и Алан Патрик. Они пропустили два дня тренировок в общей группе. Патрик во время спарринга с Лудогорцем почувствовал боль в спине, а Бернард травмировал плечо.

Еще одна неприятная новость из стана "горняков" - третье повреждение на этих сборах получил защитник Иван Ордец. Его по-прежнему тревожит голеностоп, поэтому он пока выбыл из тренировочного процесса.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Наполи взял "на карандаш" двух полузащитнков Шахтера.