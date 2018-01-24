Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения показала уникальное драгоценное кольцо с редким оранжево-розовым сапфиром падпараджа, которое ей подарил жених - бывший официант а ныне управляющий лондонским ночным клубом Джек Бруксбэнк. Об этом сообщает The Telegraph.

Овальный камень в кольце Евгении сверкает в окружении бриллиантов, а оправа выполнена из желтого золота.

Сапфир падпараджа - редкая разновидность натурального ювелирного корунда оранжево-розового цвета. Название переводится с сингальского языка как "цвет лотоса". Большинство этих камней добываются на острове Шри-Ланка. Одна из разновидностей корунда - сапфир - имеет синий или лиловый оттенок, а другая - рубин - красный или темно-розовый оттенок.

Кстати, рубин розового оттенка и бриллианты украшают помолвочное кольцо матери девушки Сары Фергюссон, супруги герцога Йоркского Эндрю.

Фото: instagram.com/hrhthedukeofyork

Фото: instagram.com/hrhthedukeofyork

Автором снимков выступил Джонатан Брэди.

На фото также запечатлено уникальное кольцо с редким драгоценным камнем и бриллиантами, которое Джек преподнес Евгении.

Помолвка принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, которые встречаются уже около 8 лет, состоялась в Никарагуа, свадьба пройдет осенью 2018 года.