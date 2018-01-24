Водитель маршрутки не справился с управлением и на скорости врезался в троллейбус, который остановился из-за неисправности. Видео аварии разместил журналист НСТУ на своей странице в Facebook.

В результате столкновения маршрутки с троллейбусом пострадали 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в больницы, три человека находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на улице Любецкой около девяти часов утра.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 19 января в Ровенской области в лобовом ДТП погиб гражданин Польши и 10-месячный младенец.

Также мы писали, что в результате смертельного ДТП на трассе в Харьковской области пострадали восемь человек.

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