В Чернигове маршрутка с пассажирами на полном ходу протаранила троллейбус, есть пострадавшие
Водитель маршрутки не справился с управлением и на скорости врезался в троллейбус, который остановился из-за неисправности. Видео аварии разместил журналист НСТУ на своей странице в Facebook.
В результате столкновения маршрутки с троллейбусом пострадали 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в больницы, три человека находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на улице Любецкой около девяти часов утра.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 19 января в Ровенской области в лобовом ДТП погиб гражданин Польши и 10-месячный младенец.
Также мы писали, что в результате смертельного ДТП на трассе в Харьковской области пострадали восемь человек.
Представляем вашему вниманию карту самых аварийных трасс Украины
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!