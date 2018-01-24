Сегодня, 24 января, в Лозанне прошла жеребьевка нового турнира УЕФА для национальных сборных - Лиги наций. Сборная Украины, согласно рейтингу УЕФА, попала в Дивизион В и сыграет в первой группе с Чехией и Словакией.

Мы приводим полный расклад по Дивизионам и группам.

Дивизион А

Группа 1: Нидерланды, Франция, Германия

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия

Группа 3: Польша, Италия, Португалия

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания

Дивизион В

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия

Группа 2: Турция, Швеция, Россия

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс

Дивизион С

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния

Дивизион D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия

Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь

Группа 3: Косово, Мальта, Фарерры, Азербайджан

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония

Матчи группового этапа пройдут уже осенью 2018 года. Поединки состоятся 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября и 15-17 и 18-20 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины рассказал, с кем хочет сыграть в Лиге Наций УЕФА.