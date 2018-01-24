Лига наций УЕФА. Полный расклад по дивизионам и группам
Сегодня, 24 января, в Лозанне прошла жеребьевка нового турнира УЕФА для национальных сборных - Лиги наций. Сборная Украины, согласно рейтингу УЕФА, попала в Дивизион В и сыграет в первой группе с Чехией и Словакией.
Мы приводим полный расклад по Дивизионам и группам.
Дивизион А
Группа 1: Нидерланды, Франция, Германия
Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия
Группа 3: Польша, Италия, Португалия
Группа 4: Хорватия, Англия, Испания
Дивизион В
Группа 1: Чехия, Украина, Словакия
Группа 2: Турция, Швеция, Россия
Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс
Дивизион С
Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия
Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия
Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения
Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния
Дивизион D
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия
Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь
Группа 3: Косово, Мальта, Фарерры, Азербайджан
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония
Матчи группового этапа пройдут уже осенью 2018 года. Поединки состоятся 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября и 15-17 и 18-20 ноября.
Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины рассказал, с кем хочет сыграть в Лиге Наций УЕФА.