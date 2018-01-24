Пограничные службы Украины и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Договоренностей достигли в ходе встречи глав пограничных служб - Петра Цигикала и Эльчини Гулиева.

Также страны будут взаимодействовать в профессиональной подготовке подразделений специального назначения.

Страны будут обмениваться опытом противодействия угрозам пограничной безопасности и проведении совместного анализа рисков в сфере охраны государственной границы.

Чиновники обсудили применение современных технических средств для эффективной защиты границы от трансграничной преступности и терроризма. А также договорились о подготовке плана сотрудничества между пограничными службами двух стран на ближайшие годы.

Напомни, ранее авиакомпания Азербайджана выпустила ролик с намеками на секс-туризм в Украине.

А в прошлом году Украина впервые получила нефть из Азербайджана по трубопроводу.