Украина договорилась бороться с контрабандой наркотиков вместе с Азербайджаном
Пограничные службы Украины и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Договоренностей достигли в ходе встречи глав пограничных служб - Петра Цигикала и Эльчини Гулиева.
Также страны будут взаимодействовать в профессиональной подготовке подразделений специального назначения.
Страны будут обмениваться опытом противодействия угрозам пограничной безопасности и проведении совместного анализа рисков в сфере охраны государственной границы.
Чиновники обсудили применение современных технических средств для эффективной защиты границы от трансграничной преступности и терроризма. А также договорились о подготовке плана сотрудничества между пограничными службами двух стран на ближайшие годы.
Напомни, ранее авиакомпания Азербайджана выпустила ролик с намеками на секс-туризм в Украине.
А в прошлом году Украина впервые получила нефть из Азербайджана по трубопроводу.