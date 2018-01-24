Сегодня, 24 января, в ходе судебного заседания о госизмене Виктора Януковича спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что российская агентура в Украине готовилась с 2012 года в юго-восточных областях. Об этом сообщает ТСН.

По словам Парубия, сеть контролируемых российских формирований создавалась под видом реконструкторов Второй мировой войны.

"На самом деле готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и соответственно подготовки к введению российских войск", - подчеркнул он.

По словам Парубия, такая сеть существовала в Донецке, Луганске, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

"Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб", - добавил он.

Как сообщала "Страна", Парубий ранее вспомнил "хаотичные" угрозы Жириновского по телефону ввести войска в Украину.