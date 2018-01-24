Синоптик рассказала, когда циклон Кристиан принесет нам тепло
С воскресенья, 28 января, в Украине ощутимо потеплеет.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, в Украину пришел антициклон Кристиан. 25 января по всей Украине ожидается сухая преимущественно ясная погода с температурой воздуха ближайшей ночью -8...-14, местами -15...-20.
Завтра днем -4...-9. В Сумской, Харьковской, Луганской -8...-12.
Теплее всего будет в западных областях: этой ночью -3...-10, завтра днем -4...+2.
В Киеве завтра также сухо ясно и морозно. Ближайшей ночью -14...-17, днем в четверг -6...-8.
А с воскресенья, 28 января, в Украине ощутимо потеплеет.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Напомним, что "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 22 по 29 января.
Как сообщала "Страна", из-за снегопадов возникли проблемы на трассах в Запорожской и Днепропетровской области.