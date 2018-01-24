Британский певец Элтон Джон готовится объявить о завершении гастрольной деятельности. Об этом пишет ВВС.

Между тем представители артиста отказались комментировать эту информацию до пресс-конференции, которая запланирована на сегодня, 24 января.

Официально известно лишь то, что Джон сделает объявление, касающееся его дальнейшей карьеры.

Как предполагается, 70-летний музыкант анонсирует прощальный мировой тур.

Элтон Джон - один из самых востребованных концертных исполнителей. В апреле 2017 года он был вынужден отменить девять шоу в США из-за бактериальной инфекции, которой заразился во время гастролей по Южной Америке. В общей сложности в прошлом году музыкант отыграл 87 шоу.

В воскресенье, 28 января, Джон должен выступить с певицей Майли Сайрус на церемонии вручения премии "Грэмми".

Фото: ria.ru

Напомним, в декабре у Элтона Джона скончалась мать, с которой он не разговаривал 9 лет.

Ранее Элтон Джон признался, что отчаянно пытался создать семью с женщиной.