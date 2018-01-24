В среду, 24 января, Киевский апелляционный суд перенес заседание по делу журналистов Евгения Тимонина и Дмитрия Васильца на 21 февраля.

Заседание назначено на 11.45. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На сегодняшнем заседании суд собрал все документы по делу, апелляцию по сути рассмотрят на следующем заседании.

На суде Василец и Тимонин отказались от своего адвоката Светланы Новицкой.

Дугой их адвокат Наталья Вознюк высказала мнение, что в лучшем случае, дело вернут в суд первой инстанции, но уже отпустив журналистов из под стражи. "Только вопрос в том, на сколько суд сейчас загружен и успеем ли мы все рассмотреть сегодня или будут ещё заседания", - сказала она.

Фото: Страна ua

28 сентября прошлого года украинский журналист Дмитрий Василец и оператор Евгений Тимонин были приговорены к 9 годам тюремного заключения после того, как районный суд Житомира признал их виновными в пособничестве сепаратизму.

После этого адвокаты добились переноса скандального дела в Киев.

Как сообщала "Страна", Совет Европы обеспокоен судьбой украинских журналистов Васильца и Тимонина.