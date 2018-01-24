Судья проекта "Танцы со звездами" и тренер шоу "Голос.Діти-4", украинский певец Дмитрий Монатик стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон".

Ролик уже опубликован на YouTube-канале оператора.

По его сюжету, девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки. Вместе с ней на пробежке появился и Монатик.

Видео: Youtube.com/МегаФон

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки - успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой..."- спел Дмитрий в рекламе.

Как сообщала "Страна", победительница шоу "Голос.Дети" Данелия Тулешова спела песню Вакарчука, Монатик плакал. Видео

Ранее мы писали, что певцу Монатику отказали в рабочей визе в США.

В 2017 году в СБУ опровергли репрессии против певца Монатика в связи с поездками в Россию.