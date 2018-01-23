Губернатор Николаевской области Алексей Савченко выступил за переименование городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск.

Так, на прошедшем Дне соборности Украины чиновник призвал мэров указанных населённых пунктов рассмотреть такую возможность, пишет Таймер.

"У ваших городов есть замечательные исторические украинские названия, которыми мы гордимся. Например, я неоднократно говорил, что город Вознесенск называется Соколы. И я не понимаю, когда говорят название Первомайск, в каком государстве мы живём?" — отметил Савченко на селекторном совещании с главами городов и районов.

Напомним, что в Украине проводится декоммунизация — ликвидация советских топонимов, однако не совсем понятно, как она соотносится с нынешними названиями Южноукраинска и Вознесенска.

Как сообщала "Страна", ранее николаевский губернатор-певец Савченко появился на публике с явными следами побоев на лице.

Напомним, Савченко прославился на всю страну после того как стали известны подробности выполнения его конкурсных заданий на должность губернатора, в которых он сделал чудовищное количество ошибок.