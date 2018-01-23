В результате обстрела неподконтрольного Украине Докучаевска, который расположен в Донецкой области, ранены шестеро гражданских.

Об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке, сообщает Громадское ТВ.

"За последние два дня в районе Еленовки и Докучаевска миссией было зафиксировано соответственно 2 и 6 случаев жертв среди мирного населения. Факты теперь устанавливаются, но ясно одно: получают ранения и погибают невинные гражданские люди", - сказал Хуг.

22 января был зафиксирован обстрел неподконтрольного Украине Докучаевска. В "ДНР" заявили о 5 раненых.

В штабе АТО заявили, что обстрелы совершили "оккупанты из тяжелого вооружения".

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ рассказали подробности обстрела автобуса в Еленовке.

Мы писали, что миссия ОБСЕ на Донбассе заканчивается в марте этого года.

Ранее в ОБСЕ подтвердили, что наблюдатель миссии погиб в Краматорске.