Украине на сегодняшний день требуется 10 млрд кубометров газа, и половину из этого объема она сможет закупать у России.

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Приблизительная потребность Украины в импорте составляет примерно 10 млрд кубометров. Рынок меняется, погода меняется, но приблизительно 10", - сказал Коболев.

По его словам, около половины этого объема топлива Украина может закупить у РФ. При этом он напомнил, что после решения Стокгольмского арбитража Украина обязана закупать у России 4-5 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, который действует до 2019 года.

"Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба. Это решение является как логичным, так и обязательным", - отметил глава НАК.

17 января Коболев заявил о намерениях закупить в этом году около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжить импорт газа из европейского направления. По его словам, закупка может быть возобновлена уже с первого квартала.

В конце декабря 2017 года Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова возобновить закупку газа в России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин растоптал финансовый план "Нафтогаза" на 2018 год, - СМИ.

Также "Нафтогаз" требует от Кабмина 110 млрд гривен компенсации.