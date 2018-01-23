На автобане в Германии случились три ДТП подряд, в которые угодили сразу 17 авто
Во вторник, 23 января на одном участке автобана в немецкой земле Бавария случились сразу три ДТП. Пострадавшими в результате столкновений 17 автомобилей стали 18 человек.
Об этом информирует Баварское Радио.
Три аварии произошли в течение короткого промежутка времени на участке в 300 м около 7.30 утра.
"Во вторник утром на автобане А73 в районе Брайтенгюсбаха (округ Бамберг) трижды случились массовые аварии, в которых оказались участниками 17 автомобилей, 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Трое из пострадавших получили тяжелые травмы, отметили в полиции. Материальный ущерб от этих ДТП оценивается в более 150 000 евро.
Дорожной полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали в час пик на целых 4 часа. Это привело к пробкам вплоть до 7 км длиной.
Во вторник дорожная служба ADAC обнародовала данные, которые говорят, что 2017 год стал рекордным на пробки, как по показателю количества, длины и времени стояния в них.
В 2017 году было зафиксировано 723 тысячи дорожных пробок, водители провели в них в общей сложности 457 тыс часов. Совокупная протяженность заторов достигла полутора миллионов км.
Как сообщала "Страна", в небе Германии возле АЭС столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие. Информацию о том, кто погиб в результате столкновения - не разглашают. Причина ЧП также неизвестна.
Отметим, что Украина потребует от Германии выдать Онищенко. Беглый нардеп говорит, что это невозможно.