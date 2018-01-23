Во вторник, 23 января на одном участке автобана в немецкой земле Бавария случились сразу три ДТП. Пострадавшими в результате столкновений 17 автомобилей стали 18 человек.

Об этом информирует Баварское Радио.

Три аварии произошли в течение короткого промежутка времени на участке в 300 м около 7.30 утра.

"Во вторник утром на автобане А73 в районе Брайтенгюсбаха (округ Бамберг) трижды случились массовые аварии, в которых оказались участниками 17 автомобилей, 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Трое из пострадавших получили тяжелые травмы, отметили в полиции. Материальный ущерб от этих ДТП оценивается в более 150 000 евро.

Дорожной полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали в час пик на целых 4 часа. Это привело к пробкам вплоть до 7 км длиной.

Во вторник дорожная служба ADAC обнародовала данные, которые говорят, что 2017 год стал рекордным на пробки, как по показателю количества, длины и времени стояния в них.

В 2017 году было зафиксировано 723 тысячи дорожных пробок, водители провели в них в общей сложности 457 тыс часов. Совокупная протяженность заторов достигла полутора миллионов км.

Как сообщала "Страна", в небе Германии возле АЭС столкнулись самолет и вертолет, есть погибшие. Информацию о том, кто погиб в результате столкновения - не разглашают. Причина ЧП также неизвестна.

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