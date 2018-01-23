Во Львове на пешеходном переходе на улице Дорошенко инкассаторский автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.

"ДТП произошло около 14 часов. За рулем инкассаторской машины находился 27-летний львовянин. На переходе он сбил 48-летнюю львовянку. Женщину доставили в больницу, диагноз уточняется", - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают причины инцидента. Идет речь об открытии уголовного производства по этому факту.

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