Во Львове автомобиль инкассаторов сбил женщину на пешеходном переходе
Во Львове на пешеходном переходе на улице Дорошенко инкассаторский автомобиль сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.
"ДТП произошло около 14 часов. За рулем инкассаторской машины находился 27-летний львовянин. На переходе он сбил 48-летнюю львовянку. Женщину доставили в больницу, диагноз уточняется", - сообщили в полиции.
Полицейские устанавливают причины инцидента. Идет речь об открытии уголовного производства по этому факту.
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