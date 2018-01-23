19 января в китайском городском округе Лунъянь рабочие начали строить железнодорожную развязку, которая должна связать три крупные ветки в одну железную дорогу Наньлонг.

20 января они закончили работу: на всё у них ушло девять часов. Об этом сообщает LADbible.

Над постройкой всю ночь трудились полторы тысячи рабочих. Они разделились на семь групп и одновременно решали разные задачи. Также им помогали семь поездов и 23 экскаватора. Рабочие успели сделать не только развязку, но и установить светофоры и системы контроля движения.

Видео: Youtube.com/idyboby

Железную дорогу Наньлонг закончат к концу 2018 года. Согласно проекту, она станет основным транспортным узлом между центральной и юго-восточной частями Китая.

Как сообщала "Страна", Китай установил на дне Тихого океана датчики слежения за американскими подводными лодками.

Мы писали, что китайский клуб готов сделать предложение Криштиану Роналду

Мы сообщали, что китайская компания переименует свое авто Trumpchi, чтобы оно не ассоциировалось с Трампом