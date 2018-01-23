В Международном олимпийском комитета (МОК) утвердили запрет на участие в Олимпиаде 2018 для ряда российских спортсменов. Среди дисквалифицированных - претенденты на олимпийские награды в разных видах спорта. Поводом для этого является допинг-скандал.

По словам спортивного агента Андрея Митькова в Пхенчхан-2018 не пригласят ни одного участника Сочи-2014, передает SportsRu.

В понедельник, 22 января не был допущен к участию в Олимпиаде шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Также не выступят на Играх-2018 шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

По данным издания "Советский спорт" всех их не допустили из-за упоминания в так называемом допинговом досье РУСАДА.

Во вторник, 23 января допуска к Играм в Южной Кореи не получили лыжник Сергея Устюгова и почти вся сборная России по биатлону включая лидера команды - Антона Шипулина.

Журналисты узнали, что допуск из российских биталонистов вероятно получат лишь 3 спортсмена. Российские биатлонисты заявили о готовности вообще отказаться от участия в Олимпиаде.

Запрет на участие в Олимпиаде-2018 наложен также на фигуристку Ксению Столбовую. Она стала олимпийской чемпионкой в Сочи-2014 в паре и выиграла серебро чемпионата Европы-2018. Аналогичная мера принята спортивными чиновниками в отношении бронзового призера чемпионата Европы в паре Ивана Букина.

На Олимпиаду-2018 не поедет 90% членов сборной России по конькобежному спорту. В женской команде дисквалифицировали 80% спортсменок. В заявке осталась только Ольга Граф, Ангелина Голикова и Наталья Воронина.

Также по решению МОК дисквалифицированы саночницы Татьяна Иванова, Виктория Демченко, бобслеисты Роман Кошелев, Юлия Шокшуева, хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин также не допущены до Игр.

Как сообщала "Страна", суд в Женеве рассмотрит апелляцию по недопущенным к Олимпиаде российским спортсменам. Слушания продлятся шесть дней с 22 января в конференц-центре в Женеве.

Ранее хакерская группировка Fancy Bear заявила о взломе переписки сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК). Из полученной информации следует, что работа антидопинговой комиссии Макларена изначально ставила перед собой цель наказать Россию, а его члены могли быть связаны со спецслужбами.